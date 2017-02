Deutsche Telekom: Wofür wird dieses Geld gebraucht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

das hat geklappt: Die Deutsche Telekom hat sich die Kleinigkeit von 3,5 Mrd. Euro gesichert – an neuen Schulden. Die Börse Stuttgart teilte mit, dass sich die Dt. Telekom diese Summe durch die Platzierung von insgesamt drei Anleihen sicherte. Dabei hat eine Anleihe ein Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro sowie einen Kupon von 0,375% und die beiden anderen sollen jeweils 1,25 Mrd. Euro Volumen haben und eine Verzinsung von 0,875% und 1,375% pro Jahr bringen. Wie nicht anders zu erwarten hat die Anleihe mit dem niedrigsten Kupon die kürzeste Laufzeit (bis 2021), während das Papier mit dem mittleren Kupon bis 2024 läuft und die Anleihe mit dem höchsten Kupon bis 2027.

Die neuen Schulden sollen u.a. zur Refinanzierung verwendet werden

Die Stückelung soll dabei 1.000 Euro je Anleihe betragen, sprich dies ist auch das Mindestanlagevolumen. Und wofür sollen diese Milliarden verwendet werden? Laut der Börse Stuttgart will die Deutsche Telekom mit dem Geld unter anderem ihrer US-Tochter „T-Mobile US“ unter die Arme greifen. Dort soll es um eine Refinanzierung bestehender Schulden gehen. Und da die Laufzeiten der neuen Anleihen teilweise bis 2027 gehen, könnte hier so refinanziert werden, dass erstmal in Bezug auf diese Schulden ein paar Jahre „Ruhe“ ist.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse