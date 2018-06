Deutsche Telekom: Weitere 60.000 Kilometer Glasfasernetz geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Gut, dass der Cash Flow kräftig sprudelt ? denn die Deutsche Telekom benötigt Mittel, um z.B. in das Glasfasernetz in Deutschland weiter zu investieren. Die Zielvorgabe für 2018 ist beachtlich: Laut Unternehmensangaben sollen alleine beim Glasfasernetz im Heimatmarkt Deutschland im laufenden Jahr ca. 60.000 Kilometer hinzukommen. Insgesamt würde das Glasfasernetz in Deutschland dann über 500.000 Kilometer umfassen. Die Deutsche Telekom stellt ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.