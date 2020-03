Deutsche Telekom: Der Weg zurück ist ziemlich verbaut!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der steile Anstieg, den die Aktie der Deutschen Telekom in der ersten Februarhälfte vollzogen hat, wurde in der zweiten Hälfte des Monats ebenso gnadenlos wieder abverkauft. Der Kurs, der noch am 20. Februar bei 16,74 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte, fiel anschließend nicht nur unter die 50-Tagelinie, sondern auch unter seinen 50-Wochendurchschnitt zurück.

Das bisherige Korrekturtief wurde am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung