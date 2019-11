Deutsche Telekom: Was haben die Anleger denn erwartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Quartalszahlen sind gar nicht gut bei den Anlegern der Deutschen Telekom Aktie angekommen. Der Kurs sauste schnurstracks nach unten und konnte gerade so noch an der 200-Tagelinie Halt machen. In den letzten Wochen zeigte sich die Deutsche Telekom Aktie eigentlich stark, sie erreichte im Aufwärtstrend ein neues Jahreshoch und beflügelte damit die Stimmung der Aktionäre. Diese gute Stimmung wurde durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung