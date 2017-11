Deutsche Telekom: Was an den Zahlen nicht so gut aussah

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom konnte im dritten Quartal ihren Umsatz um 0,8% steigern, auf rund 18,3 Mrd. Euro. Das sieht noch nicht besonders beeindruckend aus. Allerdings lag das organische Plus bei immerhin 3,3%. Rund ein Drittel der Umsätze (34,2%) wurden im dritten Quartal im Inland erzielt. Das bereinigte Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) konnte um 3,3% auf rund 5,7 Mrd. Euro zulegen. Auch hier nennt die Deutsche Telekom einen Wert für den organischen Zuwachs: +5,7%.

Deutsche Telekom: Was machte der Konzern-Jahresüberschuss?

Was hingegen nicht so gut aussah: Der Konzern-Jahresüberschuss sank nach Unternehmensangaben von 1,053 Mrd. Euro im dritten Quartal 2016 auf 507 Mio. Euro im dritten Quartal 2017. Damit hat sich der Konzern-Jahresüberschuss mehr als halbiert. Die Deutsche Telekom nennt als Gründe für den Rückgang des Konzern-Jahresüberschusses in den ersten neun Monaten 2017 diese Faktoren: „Wertminderung unseres Anteils an der BT“, das soll rund 1,3 Mrd. Euro ausgemacht haben, sowie Bewertungseffekte negativer Art „aus der Ausübung und Folgebewertung eingebetteter Derivate bei Anleihen der T-Mobile US.“ Wenn Sondereinflüsse herausgerechnet werden, dann ist der Konzern-Jahresüberschuss im dritten Quartal 2017 um 19,6% gestiegen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.