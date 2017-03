Deutsche Telekom: Wann geht der Aufwärtstrend weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom produziert weiterhin gute Nachrichten. Jüngst hat die EU-Kommission dem Joint Venture von Telekom und dem französischen Unternehmen Orange zugestimmt. Das Joint Venture wird demnach in Belgien tätig. Die Börsen zeigten sich noch unbeeindruckt und gaben der Aktie keine neuen Impulse. Dennoch ist sie trotz eines längeren Seitwärtstrends prinzipiell aus technischer Sicht noch im Aufwärtstrend.

Aktie von Telekom seit Jahresanfang seitwärts

Wer den Kurs seit dem Jahresbeginn betrachtet, muss ernüchtert feststellen, dass es bislang einen Seitwärtstrend gab. Dies dürfte sich typischerweise fortsetzen, meinen unter anderem charttechnische Analysten. Dabei unterstellt die Charttechnik hier, dass die Entscheidung um eine Marke bei 16 Euro aktuell noch nicht gefallen ist. Hier hat sich demnach eine Hürde aufgebaut.

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie noch im mittel- und langfristigen Aufwärtstrend ist. Zudem befindet sich das 12-Monats-Hoch 16,57 Euro vom 5. Januar noch in greifbarer Nähe und kann jederzeit fallen. Von dort aus wäre es nicht weit bis zum 15-Jahres-Top in Höhe von 17,53 Euro, das die Deutsche Telekom am 13. April 2015 markiert hatte.

Gelingt ein Sprung über diese Marken hinaus, wäre die Aktie wieder im grünen Bereich.

