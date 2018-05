Deutsche Telekom: Vodafone-Unitymedia-Kauf wäre Remonopolisierung im Kabelmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BONN (awp international) - Telekom-Chef Tim Höttges hat angesichts der geplanten milliardenschweren Übernahme von Unitymedia durch Vodafone vor weniger Wettbewerb im Breitbandmarkt gewarnt. Der Vorstandsvorsitzende des grössten europäischen Telekommunikationskonzerns Deutsche Telekom sprach am Mittwoch in einer Telefonkonferenz in Bonn von einer "Remonopolisierung des Kabelmarkts" in Deutschland, sollte die 18,4 Milliarden Euro schwere Übernahme von Liberty-Global-Teilen in Europa eine Genehmigung erhalten. "Ich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten