Deutsche Telekom: US-Geschäft treibt mächtig an!

die Vorlage der Quartalszahlen der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US ist natürlich auch für die Aktionäre der Deutschen Telekom von Bedeutung. Aber nicht nur deswegen ist es in den letzten sieben Tagen zu insgesamt sechs neuen Aktienanalysen gekommen. Auch die für den 2. März anberaumte Vorlage der Zahlen aus 2016 steht im Fokus der Analysen.

Was T-Mobile US angeht, zeigt sich Deutsche Bank-Analyst Robert Grindle zwar enttäuscht vom mittelfristigen Ausblick auf das Jahr 2019. Dennoch habe das aktuelle operative Ergebnis positiv überrascht. DZ Bank-Experte Oblinger macht auf die Kursverluste der britischen BT Group aufmerksam, an der die Deutsche Telekom ebenfalls beteiligt ist.

Commerzbank-Analystin Heike Pauls geht davon aus, dass sich die Umsätze des Telekommunikationsunternehmens gegenüber dem Vorjahr verbessert haben. Wer als Anleger angesichts volatiler Börsenmärkte verstärkt nach defensiven Werten Ausschau halte, sei bei der Telekom durchaus an der richtigen Adresse.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Deutsche Bank: „Buy“ – 19,25 Euro (+21 %)

JPMorgan: „Overweight“ – 19,20 Euro (+21 %)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 18,00 Euro (+13 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 17,50 Euro (+9 %)



Commerzbank: „Hold“ – 16,00 Euro (+1 %)

Jefferies: „Underperform“- 13,20 Euro (-17 %)

