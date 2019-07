Deutsche Telekom: Das Tempo steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Mitte dieser Woche gab die Deutsche Telekom den offiziellen Startschuss für 5G in Deutschland: Bis Jahresende sollen rund 300 Antennen an mehr als 100 Standorten für das schnelle, mobile Internet gebaut und in Betrieb genommen werden. Der Ausbau startet laut Mitteilung in sechs deutschen Städten: zunächst in Berlin und Bonn, dann folgen Darmstadt, Hamburg, Leipzig und München, 20 weitere Städte sollen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



