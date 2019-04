Deutsche Telekom: Tempo machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Vor wenigen Tagen teilte die Deutsche Telekom mit, dass sie im Januar und Februar 279 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen habe Das Besondere: Alle diese Standorte seien erstmalig mit LTE versorgt worden. Somit könnten nun rund 171.000 zusätzliche Kunden auf das LTE-Netz der Telekom zugreifen, die Bevölkerungsabdeckung betrage damit 97,6 Prozent, hieß es.

Ein Beitrag von Achim Graf.