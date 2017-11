Deutsche Telekom: Der T-Mobile US-Deal ist geplatzt!

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

größter Verlierer im DAX ist heute die Aktie der Deutschen Telekom AG. Die T-Aktie, die einst als „Volksaktie“ gefeiert wurde und im Hoch über 100 Euro notierte, ist inzwischen zu einem echten Langweiler im DAX „verkommen“.

T-Mobile US-Deal erneut geplatzt!

Grund für den heutigen deutlichen Rücksetzer sind dabei, mal wieder, schlechte Nachrichten aus den USA. So musste der Vorstand der Deutschen Telekom AG am Wochenende (per Ad-hoc-Mitteilung) eingestehen, dass es weiterhin keinen Deal bzgl. T-Mobile US, der US-Tochter des Konzerns, geben wird. So wurden die Gespräche über einen Zusammenschluss mit Sprint offiziell für beendet erklärt.

Zunächst kurz zur Geschichte von T-Mobile US: Die US-Tochter, die lange Zeit als großes Sorgenkind galt, wurde noch unter CEO Ron Sommer hinzugekauft. Die Übernahme der seinerzeit unter Voicestream Wireless firmierenden Company ließ sich Sommer seinerzeit umgerechnet knapp 40 Mrd. Euro kosten. Kurz zuvor hatte sich Voicestream Wireless noch den US-Wettbewerber Powertel einverleibt.

T-Mobile US ist sehr erfolgreich, aber…

Wie bereits angesprochen, galt die US-Tochter lange Zeit als Sorgenkind. Daher versuchte die Deutsche Telekom ihre US-Tochter auch bereits an AT&T zu veräußern, was jedoch am Veto des US-Kartellamtes scheiterte. Aufgrund der geplatzten Übernahme erhielt T-Mobile US eine zuvor vereinbarte Ausfall-Zahlung und fusionierte schließlich mit dem kleineren Wettbewerber MetroPCS. Dabei war man in den letzten Jahren, unter dem etwas exzentrischen CEO John Legere, sehr erfolgreich und wurde zur Nummer 3 auf dem US-Mobilfunkmarkt. Zuletzt schlug dann die japanische Softbank als Besitzer der Nummer 4, Sprint, einen Zusammenschluss vor.

Dies wäre eine sehr elegante Lösung für die Deutsche Telekom gewesen. Allerdings wollte Softbank dabei die Mehrheit und damit Kontrolle über den neu entstehenden Konzern. Das konnte die Deutsche Telekom natürlich so nicht akzeptieren, weshalb hier in der Tat gilt: Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal! Trotzdem fällt die T-Mobile US-Aktie in Folge des erneut gescheiterten Deals natürlich deutlich und reißt so die Aktie der Muttergesellschaft heute etwas mit nach unten. Unter 15,00 Euro aber halte ich die T-Aktie für nicht uninteressant, gerade auch für Dividendenjäger!

Ein Beitrag von Sascha Huber.