Deutsche Telekom: Steht eine kleine Kursexplosion bevor?

im Dezember erschienen 7 neue Analysteneinschätzungen zur Deutschen Telekom. Im Wesentlichen sehen die Experten die Aktie derzeit fair bewertet, erkennen aber noch leichtes Aufwärtspotenzial für das laufende Geschäftsjahr 2017.

T-Mobile US als Umsatztreiber

Justin Funnell von der Credit Suisse erwartet sich beispielsweise einen weiteren Schub durch die Tochter T-Mobile US, die sich glänzend entwickle. Mit diesem Tempo könne die Konzernmutter in Deutschland und Europa zwar nicht mithalten. Aber für 2017 rechnet er zumindest mit einem stabilen Umsatzwachstum. Sein Kollege Emmet Kelly von Morgan Stanley äußerte sich ähnlich. Da die Kursentwicklung des gesamten Telekommunikationssektors im vergangenen Jahr eher enttäuscht habe, könnte bei diesen Werten 2017 eine kleine Kursexplosion bevorstehen.

Vorteile eines integrierten Konzerns

Laut Matthijs Van Leijenhorst (Kepler Cheuvreux) ist die Telekom dabei unter ihren Mitbewerben mit am stärksten aufgestellt. Der Trend in Europa gehe eindeutig zum integrierten Konzern, der alle notwendigen Produkte für die Kommunikation anbieten könne. Die Zeiten, in denen sich Kunden mit zahlreichen Verträgen verschiedener Anbieter herumjonglierten, seien allmählich vorüber. Und diesbezüglich besitze die Telekom als Vollsortimenter Vorteile vor der Konkurrenz.

Mathieu Robilliard von Barclays fügte noch hinzu, dass die Telekom weitaus weniger von den sogenannten „Mobilfunk-Terminierungsentgelten“ betroffen sei als ursprünglich angenommen. Die Bundesnetzagentur hatte kürzlich die genauen Zahlen bekannt gegeben. Dadurch bliebe automatisch mehr Spielraum für Gewinne.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Barclays: „Overweight“ – 20,50 Euro (+25 %)

NordLB: „Kaufen“ – 19,00 Euro (+16 %)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 18,00 Euro (+10 %)

Morgan Stanley: „Equal Weight“ – 17,30 Euro (+5 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 16,50 Euro (+1 %)

Credit Suisse: „Outperform“ – 16,50 Euro (+1 %)

Bernstein: „Market Perform“ – 15,90 Euro (-3 %)

