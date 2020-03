Deutsche Telekom: Starke Bären, schwache Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Vor nicht einmal einem Monat waren es die Bullen, die bei der Aktie der Deutschen Telekom das Heft des Handelns in die Hand nahmen und den Kurs in eine steile Aufwärtsbewegung übergehen ließen. Bis zum 20. Februar hielt die Rallye an und bei 16,74 Euro konnte ein neues Jahreshoch ausgebildet werden. Danach ging der Kurs in einen steilen Abwärtstrend über.

