Deutsche Telekom: Stark sein, wenn andere Schwäche zeigen…

Dass der Deutsche Aktienindex in diesen Tagen Probleme hat und ganz nah am charttechnischen Abgrund wandelt, liegt an vielen Dingen. Mit Sicherheit aber nicht an der Aktie der Deutschen Telekom. Sie stellt augenblicklich eher den Fels in der Brandung dar, dem die Stürme des Gesamtmarktes nur wenig anhaben können.

Der am 6. September begonnene neue kurzfristige Aufwärtstrend wurde deshalb auch in den letzten Tagen fortgesetzt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.