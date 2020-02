Deutsche Telekom: Ein Sprung mit Grund!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom kann laut Medienberichten auf einen Erfolg des Fusionsvorhabens ihrer US-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint noch an diesem Dienstag hoffen. Das berichtet unter anderem das Manager Magazin online. Es sei damit zu rechnen, „dass der zuständige Richter Victor Marrero dem über 26 Milliarden Dollar schweren Deal zustimme", heiße es in eingeweihten Kreisen. Die Aktie der Deutschen Telekom



