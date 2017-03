Deutsche Telekom: Spitzenmanager geht von Bord!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

der Leiter Technischer Service der Telekom Deutschland GmbH, Thomas Freude, verlässt den Konzern zum Ende des Monats. Laut einer Unternehmensmitteilung geschieht dies auf seinen eigenen Wunsch, um sich „neuen Herausforderungen zu stellen“.

Noch kein Nachfolger benannt

Der Manager kam im Frühjahr 2007 von der Otto Group zum Bonner Telekommunikationskonzern. Dort fungierte er zunächst als Geschäftsführer der „Telekom Shop Vertriebsgesellschaft“, bevor er im Zuge der konzernweiten Neuausrichtung im Januar 2012 zum Geschäftsführer Technischer Service der deutschen Telekom ernannt wurde. Einen Nachfolger hat der Konzern noch nicht benannt.

Telekom-Vorstand Niek Jan van Damme kommentierte den Abgang von Freude wie folgt: „In den vergangenen zehn Jahre hat Thomas mit viel Herzblut den Veränderung- und Entwicklungsprozess der Telekom in Deutschland an maßgeblicher Stelle erfolgreich vorangetrieben. Für seine Ideen und sein Engagement in dieser Zeit möchte ich ihm herzlich danken und ihm alles Gute für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen.“

