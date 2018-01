Deutsche Telekom: Spannende Ausgangssituation!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom hat nun eine weitere spannende Ausgangssituation erreicht. Die Aktie kämpft mit einer wichtigen Hürde, über der möglicherweise Platz für einen massiven Ausbruch von über 15 % entstehen könnte, so der Befund der charttechnischen Analysten. Allerdings gebe es auch die Option, dass es für die Deutsche Telekom nach unten geht. Das Abwärtspotenzial beläuft sich auf kräftige 12 %. Im Einzelnen: Am Freitag ging es für die Aktie noch ein bisschen aufwärts. Dennoch bestätigte sich der aktuelle Seitwärtstrend. Die nächste wichtige Hürde bei 15 Euro konnte dabei noch nicht überkreuzt werden. Sollte dies bald gelingen, wie es zum Auftakt in die neue Woche auch den Anschein macht, finden sich bei 15,50 Euro und 16 Euro weitere Hürden, die einem kräftigen Marsch nach oben noch im Wege stehen würden. Allerdings wäre darüber dann reichlich Platz, heißt es. Bis zu den runden 20 Euro hätte die Aktie dann keinerlei Widerstände mehr, die es zu überwinden gilt.

Einzige Ausnahme: Das derzeitige 15-Jahres-Top bei 18,03 Euro vom 23. Mai 2017. Allerdings sind bis dahin noch immer 17 % aufzuholen, sodass das Potenzial ohnehin üppig zu sein scheint. Demgegenüber drohen mit Blick nach unten das 1-Jahres-Tief bei 14,74 und auch 14,00 Euro als das 2-Jahres-Tief vom 24. Juni 2016. 12,50 Euro sind aus dieser Perspektive ebenfalls noch zu erreichen. Hier liegt ein 3-Jahres-Tief vor, das am 6. Januar 2015 erreicht wurde. Neue wirtschaftlich wichtige Informationen hat es keine gegeben. Somit sind weiterhin 85 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 5 % wollen halten, 10 % denken an einen Verkauf des Titels.

Technische Analysten: Aktie ein Verkauf

Technische Analysten meinen, die Aktie sei im Abwärtstrend. Der GD200 als Signalgeber für die langfristige Trendanalyse verläuft mehr als 5 % von der Aktie entfernt. Auch alle anderen Trendpfeile zeigen nach unten. Dies entspricht einem Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.