Deutsche Telekom: So entwickelten sich die Hauptmärkte!

die Deutsche Telekom hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 auf Jahresbasis um 5,6% auf 73,1 Mrd. Euro gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 7,6% auf 21,4 Mrd. Euro. Wachstumstreiber war laut einer Pressemitteilung des Konzerns vor allem das US-Geschäft.

8,2 Mio. neue Kunden in den USA!

T-Mobile US blieb demnach im vergangenen Jahr bei allen Kennzahlen auf dem Wachstumspfad. So steigerte die US-Tochter ihre Gesamtkundenzahl im Jahr 2016 um 8,2 Mio. auf 71,5 Mio. Bei eigenen Vertragskunden legte der Mobilfunkanbieter um 4,1 Mio. zu. Der Boom in diesem lukrativen Segment soll sich laut Telekom fortsetzen. Für 2017 prognostiziert das Unternehmen 2,4 bis 3,4 Mio. Neukunden. 2016 stieg der Umsatz von T-Mobile US um 16,3% auf 37,3 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wuchs um 28,7% auf 9,5 Mrd. US-Dollar.

Weniger Umsatz in Deutschland!

Im Segment Deutschland verzeichnete die Telekom im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 22,0 Mrd. Euro einen Rückgang um 1,7% im Vergleich zum Vorjahr. Als Hauptgründe nennt das Unternehmen geringere Endgeräteumsätze im Mobilfunk und einen weiteren Rückgang des klassischen Telefongeschäfts. Diesen habe das Wachstum im Breitbandgeschäft noch nicht ganz ausgleichen können. Das bereinigte EBITDA lag 2016 mit 8,8 Mrd. Euro auf dem Niveau von 2015. Die EBITDA-Marge belief sich auf einen Wert von 39,9%.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

