Deutsche Telekom: Selbst Disney kann nicht helfen!

Auf bis zu 10,43 Euro, so tief wie seit Jahren nicht mehr, ist die Aktie der Deutschen Telekom am Montag gefallen. Wobei: Gestürzt wäre wohl der passendere Ausdruck. Die ehemalige Volksaktie verlor erneut massiv, noch einmal rund zehn Prozent zum Xetra-Schlusskurs von noch 11,52 Euro am Freitag. Gute Nachrichten dringen auch bei der Telekom angesichts der Corona-Krise nicht mehr durch. Denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



