Deutsche Telekom: Rückzug aus dem Reader-Geschäft!

der Markt um E-Book-Reader ist in Deutschland heiß umkämpft. Als Topseller konnte sich der Kindle von Amazon etablieren, der ständig in neuen und überarbeiteten Versionen auf den Markt kommt. Eine echte Alternative bestand für viele Freunde von elektronischen Büchern der Tolino, hinter dem die Deutsche Telekom steckt. Steckte, muss man mittlerweile sagen, denn wie der Telekommunikationskonzern zu Beginn des Jahres bekanntgab, wurde das Geschäft an das japanische Unternehmen Rakuten verkauft. Über den Preis wurde offenbar Stillschweigen vereinbart. Kenner der Szene reagierten erstaunt, denn schließlich verfügt Rakuten bereits über ein eigenes Reader-Model namens „Kobo“.

Für die Kunden ändert sich nichts

Zumindest in einer Hinsicht kann für die jetzigen Eigentümer von Tolino-Geräten Entwarnung gegeben werden, denn für diese soll erst einmal alles beim Alten bleiben. Das heißt, dass der Support der Geräte fortgesetzt wird, auch an den Cloud-Services soll sich nichts ändern. Neben der Deutschen Telekom haben seinerzeit auch die deutschen Buchhandelsketten Thalia, Hugendubel und Weltbild das Tolino-Projekt aus der Taufe gehoben. Diese Händler unterstützen das Projekt auch weiterhin und zeigten sich optimistisch hinsichtlich des Verkaufs an die Japaner. Zuletzt war das Wachstum auf dem E-Book-Markt allerdings etwas ins Stocken geraten.

