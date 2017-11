Deutsche Telekom: Ein Ritt auf der Rasierklinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom verharrt auf Höhe von 15 Euro als wichtiger Untergrenze, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Sollte dies in den nächsten Handelssitzungen so bleiben, dann könne durchaus ein Ausbruch in Richtung 17 Euro folgen. Dies würde einem kurzfristigen Potenzial von mehr als 10 % entsprechen. Allerdings ging es am Freitag auf Schlusskursbasis leicht unter besagte 15 Euro hinab, sodass die nächsten Tage genau beobachtet werden sollten.

Das Unternehmen könnte indirekt von einer Analyse der OECD profitieren. Demnach zähle Deutschland momentan nicht zu den zehn Nationen, die am besten vernetzt sind. Das wiederum könnte zur Folge haben, dass die Politik in diesem Bereich Investitionen anschiebt. Insofern könnte sich hier aus Sicht der Deutschen Telekom eine langfristige Investitionschance auftun. Kurzfristig sind die wirtschaftlich orientierten Analysten noch immer der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Jedenfalls bestätigen dies 75 % der Bankanalysten, während 25 % „halten“ und niemand „verkauft“. Chartanalysten setzen jetzt auf die Unterstützung durch das 6-Monats-Tief bei 14,98 Euro, das am 15. September erreicht wurde. Darauf aufbauend könnten Zwischenhochs bei 17 Euro ein realistisches Ziel sein.

Technische Analysten: Vorsicht!

Skeptischer sind dagegen die technischen Analysten. Deren Meinung nach ist die Aktie in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen im Baisse-Modus. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt fast 7 %. Vorsicht – dies ist ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.