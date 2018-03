Deutsche Telekom: Der Riese erwacht – oder doch nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Aktie der Deutschen Telekom könnte theoretisch davon profitieren, dass das Unternehmen eine hohe Dividende auszahlen wird. Dennoch hat sich am Donnerstag für den Kurs des Papiers kaum etwas getan. Was wird also passieren? Diese Frage werfen Charttechniker auf, die dem Wert eine eindeutige Diagnose ausstellen. Konkret: Die Aktie ist in einem starken und fast fulminanten Abwärtstrend. In Höhe von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.