Deutsche Telekom: Refinanzierung?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zur Deutschen Telekom die Gemüter der Anleger. Denn mit gleich drei Anleihen hat sich der Konzern frisches Geld beschafft, um Refinanzierungen tätigen zu können. Wird dieser Plan so aufgehen?

Eine stolze Summe! Eine Summe von stolzen 3,5 Mrd. Euro hat sich die Deutsche Telekom an neuen Schulden aufgebürdet. Denn wie Peter Niedermeyer in der letzten Woche berichtete, hat die Börse Stuttgart mitgeteilt, dass sich die Telekom diese hohe Summe durch die Platzierung von gleich drei Anleihen sichern konnte.

Der Sinn! Mit den neuen Schulden und dem daraus hervorgehenden Kapital will die Deutsche Telekom die Refinanzierung vorantreiben. So will das Unternehmen mit dem Geld unter anderem ihre US-Tochter „T-Mobile US“ dabei unterstützen, eine Refinanzierung bestehender Schulden in Angriff zu nehmen. Mit einer Laufzeitlänge von teilweise bis 2027 könnte hier so refinanziert werden, dass die Schulden ein paar Jahre „aufgeschoben“ werden.

Die Details! Eine der drei Anleihen hat ein Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro sowie einen Kupon von 0,375% und die beiden anderen verfügen jeweils über 1,25 Mrd. Euro Volumen und kommen mit einer Verzinsung von 0,875% und 1,375% pro Jahr. Die Anleihe mit dem niedrigsten Kupon hat dabei die kürzeste Laufzeit und läuft bis 2021. Die Anleihe mit dem mittleren Kupon läuft bis 2024 und die Anleihe mit dem höchsten Kupon bis 2027. Dabei beträgt die Stückelung 1.000 Euro je Anleihe betragen und entspricht damit dem Mindestanlagevolumen.

Ist dies ein kluger Schachzug der Deutschen Telekom? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse