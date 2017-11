Deutsche Telekom: Quartalsergebnisse im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom hat die Zahlen per drittes Quartal am Donnerstag vorgelegt. Dank der bereits zuvor veröffentlichten Zahlen der Tochter T-Mobile US wurden größtenteils positive Ergebnisse erwartet. Den Umsatz konnte die Deutsche Telekom im dritten Quartal um 0,8 % auf 18,25 Mrd. Euro steigern. Für die ersten neun Monaten ergibt das Plus 4,2 % auf 55,78 Mrd. Euro. Der Umsatz der Tochter T Mobile US stieg im selben Zeitraum um 9,8 %, der europäische Umsatz stieg um 1,5 %.

Operativ wohlauf, netto Rückgang

Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) stieg im dritten Quartal auf 5,72 Mrd. Euro und damit um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Für die ersten neun Monate lag das Ergebnis bei 17,2 Mrd. Euro und damit 6,6 % höher. Netto wurde allerdings ein Rückgang um fast 52 % auf 507 Mio. Euro verzeichnet. In den ersten neun Monaten lag der Nettogewinn bei 2,1 Mrd. Euro und damit um 55,6 % niedriger als ein Jahr zuvor.

Das Ergebnis je Aktie lag im dritten Quartal bei 0,11 Euro nach 0,23 im Vorjahresquartal, für die ersten neun Monaten ergibt das Ergebnis 0,45 Euro. Der Free Cash-Flow fiel um 1,6 % auf 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zum dritten Quartal 2016, stieg aber in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 um 8,8 % auf 4,4 Mrd. Euro.

Weniger Festnetzkunden

Insgesamt 165,3 Mio. Mobilfunkkunden kann die Deutsche Telekom ihr eigen nennen – ein Anstieg von lediglich 0,2 % seit Jahresbeginn, ein Plus von 1,4 % zwischen Oktober 2016 und September 2017. 1,8 % weniger Festnetzkunden wurden seit Jahresbeginn verzeichnet. Die Anzahl fällt auf 28 Mio. Die Anzahl der Breitbandkunden konnte um 2,2 % auf 18,9 Mio. gesteigert werden.

Prognosen für das bereinigte EBITDA angehoben

Die Prognosen wurden für das operative Ergebnis angehoben. So soll das bereinigte EBITDA nun nicht mehr bei 22,3 Mrd. Euro liegen sondern in eine Spanne zwischen 22,4-22,5 Mrd. Euro. Eine weitere Anpassung gab es für das Segment Systemgeschäft. In diesem soll der Auftragseingang insgesamt einen Rückgang verzeichnen, nach einem Anstieg zuvor.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.