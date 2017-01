Deutsche Telekom: Puuuh!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

letzte Woche gab es gute Neuigkeiten bei der Deutschen Telekom, denn dort freut man sich wohl tierisch, dass man die damals kriselnde Tochter T-Mobile US nicht verkauft hat. Wären doch dadurch satte Gewinne durch die nun florierende US-Sparte verloren gegangen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Telekom und ihre Kurse bewegt haben waren folgende:

Noch mal Glück gehabt! Lange Zeit suchte die Telekom vergeblich nach einem Käufer für die damals kriselnde Tochter T-Mobile US, doch heute freut man sich, dass die Tochter im eigenen Besitz geblieben ist. Denn im Jahr 2016 erreichte das Unternehmen dank ungewöhnlicher Angebote super Wachstumsraten und konnte mehr neue Kunden gewinnen als die Konkurrenten Verizon und AT&T.

Die Auswirkungen: T-Mobile US ist momentan einer der hauptsächlichen Antreiber der Telekom und sorgt dafür, dass weiterhin mit einem bereinigten EBITDA von 21,2 Milliarden Euro gerechnet wird. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Telekom sich nun immer mehr und mehr auf ihre Kernkompetenz beschränkt und alte Zöpfe abschneidet. So wurde 2016 etwa T-Online verkauft und auch aus dem E-Book-Reader Tolino möchte man aussteigen.

Ob sich die Konzentration auf Dienstleistungen der Telekommunikation in mehr als einem Dutzend Ländern und ein großflächiger Netzausbau positiv auswirken werden? Wir bleiben für Sie am Ball.

