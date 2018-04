Deutsche Telekom: Megafusion kommt doch!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Lange haben sie es vergeblich versucht, nun kommt die Megafusion wohl doch: Die Deutsche Telekom wird ihre amerikanische Mobilfunk-Tochtergesellschaft T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint verschmelzen. Dem Konzern ist der Deal mit der Tochter des japanischen Technologiekonzerns Softbank 26 Milliarden Dollar wert, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. An T-Mobile hält das Bonner Unternehmen derzeit 63 Prozent, an der neuen Gesellschaft nur ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.