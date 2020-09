Deutsche Telekom: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nach dem pandemiebedingten Börsencrash hat sich die Aktie der Deutschen Telekom zunächst sehr positiv entwickelt. Eine V-förmige Erholungsbewegung führte den Kurs Anfang Juni auf ein Hoch bei 15,38 Euro. In der Folge schwenkte das Papier in eine Seitwärtsbewegung ein, die immer noch andauert. Dabei bewegt sich der Kurs in einer engen Bandbreite zwischen 14,50 und 15,50 Euro. In dieser Woche prallte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung