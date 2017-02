Deutsche Telekom: Lassen Sie sich von den Übernahmegerüchten nicht einlullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

nach Wochen der Lethargie kommt endlich wieder etwas Schwung in die Aktie der Deutschen Telekom. Dieses Mal erweisen sich Fusionsgerüchte als Kurstreiber. Der Softbank-Konzern versucht wohl erneut, die beiden Mobilfunkanbieter Sprint und T-Mobile US zu verkuppeln, spricht zu fusionieren. Anleger würde das freuen. Denn schon seit Jahren steht diese Fusion im Raum. Die Deutsche Telekom möchte ihre Tochter, trotz durchweg guter Zahlen, gerne loswerden. Einzig am Verkaufspreis haperte dieses Vorhaben bis heute. Jetzt also der nächste Versuch. Ob es in diesem Anlauf klappt, ist zur Stunde noch völlig offen.

Im langfristigen Chartverlauf kann jedoch der jüngste Anstieg bei der Telekom am 20. Februar um gut 3 Prozent als Tropfen auf den berühmten heißen Stein betrachtet werden. Man hat sich natürlich über die Jahre an eine Telekom-Aktie unter 20 EUR gewöhnt und mit dem aktuellen Niveau steht die einstige Volksaktie dort, wo sie schon im September 2001 stand. Seit über 15 Jahren herrscht hier also de facto Stillstand.

Zwar gibt es seit den Tiefs im Sommer 2012 einen Aufwärtstrend. Doch ob aus dem eine Trendwende werden kann, ist fraglich. Schon zu oft erwies sich der Bereich um 17 bis 17,50 EUR als zu harter Widerstand. Zuletzt ist die Aktie dort im Dezember 2015 gescheitert. Wer also bei der Telekom-Aktie auf eine Trendwende spekulieren möchte, sollte sich von den aktuellen Fusionsgerüchten nicht einlullen lassen. Achten Sie auf die besagte Marke und schlagen Sie dann zu. Denn erst wenn der langfristige Widerstand aus dem Weg geräumt wurde, könnte die Aktie mit einem Schlag in den mittleren 20 EUR Bereich vordringen.

