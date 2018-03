Deutsche Telekom: Kommt es zum überraschenden Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hat sich fast unbemerkt wieder etwas nach oben geschlichen. Die Aktie erreichte schon am Montagmorgen zeitweise annähernd die 13-Euro-Marke, gab im Tagesverlauf aber wieder etwas nach. Dennoch ist die Aktie auf einem guten Weg, sich wieder die Chance auf Kursgewinne in Höhe von 20 % zu erarbeiten. Im Einzelnen: Chartanalysten sind der Meinung, dass die Aktie in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.