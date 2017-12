Deutsche Telekom: Kommt es zu einer eindrucksvollen Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom hat nun mit einem deutlichen Plus ein wichtiges Signal gesetzt. Charttechnische Analysten gehen davon aus, dass die Kurse nun in Richtung 16 Euro steigen können – wenn die Trendwende anhält, die sich in leichter Form andeutet. Im Einzelnen: Die Kurse überwanden die 15-Euro-Hürde. Hier findet sich eine runde Marke, die als charttechnisch bedeutend gilt. Wenn die Kurse Fahrt aufnehmen sollten, könnten auch 15,80 bis 16 Euro als eine aktuelle Widerstandszone getestet werden, meinen die Experten. Dann – bei einem raschen Erfolg – könnte es hinauf bis zum 6-Monats-Hoch von 17,42 Euro gehen. Darüber locke dann das derzeitige 15-Jahres-Hoch von 18,03 Euro, das am 23. Mai erreicht wurde.

Nach unten hin kommt es insbesondere auf zwei Unterstützungen an. Darauf bezieht sich auch der kurzfristige, wenngleich nur geringe Optimismus in der Charttechnik. 15 Euro könnten sich als Haltezone erweisen. Und darunter auch 14,74 Euro. Hier waren die Kurse am 22. November nach einem 6-Monats-Tief wieder nach oben abgedreht.

Wirtschaft und Technik: Gemischtes Urteil

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind noch zu 75 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Dennoch ist die Euphorie mangels wirtschaftlicher Nachrichten nach (!) den 9-Monats-Zahlen vor etwa 10 Tagen etwas geringer geworden. Technische Analysten meinen, die Aktie sei im Abwärtstrend, denn es sind alle Trendpfeile nach unten gedreht worden. Immerhin ist der jeweilige Abstand nur gering. Dennoch liegt hier ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.