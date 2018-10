Deutsche Telekom: Die Käufer halten sich ganz gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Am 6. September hat die Aktie der Deutschen Telekom einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend begonnen. Er ist ungeachtet der jüngsten Verluste am deutschen Aktienmarkt auch weiterhin intakt, denn den Käufern gelang es am Montag einen Rückfall unter die untere Trendkanalgrenze und die 50-Tagelinie bei 13,87 Euro zu vermeiden.

Damit besteht weiterhin die Möglichkeit, den langfristigen Abwärtstrend seit Juni 2017 zu brechen. Notwendig dazu ist ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.