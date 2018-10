Deutsche Telekom: Jetzt wird Tempo gemacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Erst Ende vergangener Woche vermeldete die Deutsche Telekom, dass sie im dritten Quartal 2018 mehr als 400 neue Mobilfunkstandorte in Deutschland in Betrieb genommen habe. Rund 325.000 zusätzliche Kunden könnten nun auf das LTE-Netz zugreifen, die „Bevölkerungsabdeckung mit LTE steigt auf 97,6 Prozent", hieß es. Die Telekom treibe den Ausbau der Netze in Deutschland voran, „wie kein anderes Unternehmen", setzte man

Ein Beitrag von Achim Graf.