Deutsche Telekom: Jetzt schnell vor der Dividende kaufen?

Viele Investoren dürften noch immer mit der Nase rümpfen, wenn sie von der Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) lesen. Die Börsengeschichte der einstigen Volksaktie ist schließlich hinlänglich bekannt. Sowie auch die Tatsache, dass die Aktienkultur in Deutschland um die Jahre 1996 bis 2001 einen empfindlichen Dämpfer erhalten hat. Daran ist diese Aktie nicht unbeteiligt.

Trotzdem ist all das inzwischen über zwei Jahrzehnte her. Die Deutsche Telekom ist inzwischen ein gänzlich anderer Konzern. Und womöglich auch ein attraktiver Dividendenzahler? Auf der diesjährigen Hauptversammlung dürfte jedenfalls beschlossen worden sein, dass die Aktie eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro an die Investoren auszahlen wird. Zahlbar gemacht wird die Dividende demnach am 8. April.

Aber sollten Foolishe Investoren auf die Dividendenqualität der Deutschen Telekom setzen? Oder insgesamt auf die Aktie? Fragen, die wir heute mit Blick auf die Bewertung und das Chance-Risiko-Profil beantworten wollen.

Deutsche Telekom: Mehr als bloß die Dividende

Die Aktie der Deutschen Telekom ist natürlich mehr als bloß die Dividende. Insbesondere im Moment dürfte dieser Blickwinkel jedoch von entscheidender Bedeutung sein. Zumal auch die Quantität der Dividendenzahlung stimmt. Mit Blick auf einen aktuellen Aktienkurs in Höhe von 17,24 Euro liegt die Dividendenrendite schließlich bei ca. 3,44 %. Das könnte weiterhin attraktiv für Einkommensinvestoren sein.

Die Qualität der Dividende ließ in den letzten Jahren jedoch durchaus zu wünschen übrig. Mit den 0,60 Euro je Aktie ist die diesjährige Dividende zwar auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Trotzdem ist die Dividende zuvor von 0,70 Euro auf das derzeitige Niveau gesenkt worden. Das ist natürlich ein schwieriger Schritt für Einkommensinvestoren. Zumal es auch zwischen den Geschäftsjahren 2012 und 2013 eine Kürzung bei der Dividende gegeben hat. Die Deutsche Telekom ist daher nicht unbedingt für zuverlässige Dividenden jeweils auf dem Niveau des Vorjahres bekannt.

Trotzdem könnte die allgemeine Bewertung weiterhin moderat sein. Mit Blick auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 19,8. Der Buchwert je Aktie liegt zudem bei 15,24 Euro, was einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,13 entspricht. Sollte die Deutsche Telekom daher zumindest moderat wachsen, könnte das Bewertungsmaß durchaus attraktiv sein.

Wachstum ersichtlich …?

Ob die Deutsche Telekom daher weiterhin wachsen kann, ist eine wichtige Schlüsselfrage. Grundsätzlich könnte jedenfalls die Ausgangslage attraktiv sein. Insbesondere im US-Geschäft und durch die Fusion von T-Mobile US mit dem ehemaligen Konkurrenten Sprint ist ein größerer Akteur entstanden, der den Markt jetzt ebenfalls etwas aufmischt.

Aber auch im Allgemeinen und mit der 5G-Technologie könnte eine Phase des rasanteren Wachstums beginnen. Zumal es insgesamt eine eher service- und datenbasierte Ausrichtung gibt. Vielleicht daher eine Ausgangslage, die bei der Deutschen Telekom grundsätzlich interessant sein könnte. Die Aktie von heute ist jedenfalls kaum vergleichbar mit der Volksaktie rund um die Jahrtausendwende.

