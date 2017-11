Deutsche Telekom: Jetzt ist die Aktie gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom hat zuletzt weitere kleine, möglicherweise aber entscheidende Rücksetzer hinnehmen müssen. Das bedeutet für Charttechniker, dass sich vor allem Short-Investoren auf ein Potenzial von 15 % freuen könnten. Hier sei nunmehr höchste Vorsicht wichtig. Im Detail: Die Charttechniker sind der Meinung, die Aktie sei in einem übergeordneten, langfristigen Abwärtstrend. Dabei sind die Kurse inzwischen unter eine wichtige runde Marke von 15 Euro gefallen und haben damit auch die jüngste Unterstützung einem Test unterzogen, der bislang nicht erfolgreich war.

Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht allerdings so langsam gefallen, dass noch zahlreiche institutionelle Investoren über etliche Pakete verfügen sollten. Mit anderen Worten, der Ausverkauf selbst hat noch nicht begonnen. Hier gilt es vorsichtig zu sein. Sobald die Notierungen auf weniger als 14,58 Euro absinken (1-Jahres-Tief vom 1. Dezember 2016), könnte es gefährlich werden. Das Abwärtspotenzial reiche bis zum 2-Jahres-Tief im Bereich 14,00 Euro. Darunter könnte es sogar auf 12,57 Euro hinabgehen, heißt es.

Wirtschaftlich orientierte Analysten bleiben gelassen

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind derzeit zufrieden damit, dass jüngst relativ gute Zahlen für die vergangenen 9 Monate präsentiert wurden. Daher sind noch 75 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei „kaufenswert“. 25 % wollen derzeit lediglich halten, während niemand für einen Verkauf plädiert. Die Stimmung ist demnach besser als die Marktlage.

Technische Analysten meinen, die Aktie sei in einem Abwärtstrend. Mehr als 7 % Abstand zum GD200 sind hinreichend groß, um von einem beschwerlichen Comeback in den Hausse-Modus ausgehen zu können. Die Aktie würde erst bei 15,99 Euro wieder in den Aufwärtstrend zurückkehren. Insofern herrscht auch hier derzeit ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.