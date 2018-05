Deutsche Telekom: Investition in Griechenland!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom teilte am Mittwoch mit, dass sie ihre Beteiligung an der griechischen Telekom-Firma Hellenic Telecom (OTE) um 5% aufgestockt hat. Sie halte nun 45% an dem griechischen Unternehmen, so hieß es. Die Aufstockung sei demnach durch den Kauf von 24,5 Mio. OTE-Aktien zum Preis von insgesamt ca. 284 Mio. Euro erfolgt. Verkäufer war der Meldung zufolge die griechische Privatisierungsbehörde. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.