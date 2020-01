Deutsche Telekom: Hier geht es aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom wird ihren Privatkunden-Vertrieb in Deutschland neu aufstellen. Hintergrund sei die starke Veränderung von Markt und Kundenverhalten durch Digitalisierung und Online-Boom, teilte der Konzern in dieser Woche mit. In der Folge wird die Telekom 99 der derzeit 504 Telekom Shops bis Jahresende 2021 schließen, zudem erfolge eine Anpassung der Vertriebsregionen von sechs auf nur noch vier. Der Personalabbau soll ...



