Deutsche Telekom: Hat die Aktie nun endlich einen Boden gefunden?

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom konnte nun wieder etwas zulegen und damit einige Analysten halbwegs überzeugen. Letztlich aber ist der Wert nach Meinung kurzfristig orientierter Chartanalysten in einem Abwärtstrend, der vermuten lässt, dass die Kurse noch einmal um 10 % absacken könnten – oder sogar noch tiefer. Im Einzelnen: Die Telekom konnte ihren übergeordneten Abwärtstrend nicht beenden. Die Aktie befindet sich in einer deutlichen Talfahrt. Dabei sind in den beiden zurückliegenden Wochen insgesamt gut 2 % abgegeben worden. Das Minus innerhalb eines Monats beläuft sich auf 5,4 % und binnen sechs Monaten büßte die Aktie sogar 16 % ein. Damit ist die Situation schon vorgezeichnet.

Hilfreich könnte sein, dass die Aktie ihre 1-Jahres-Tief bei 14,58 Euro am 1. Dezember 2016 erreichte und immerhin seitdem nicht mehr unter diese Marke gefallen ist. Dies könnte vor allem mit Blick auf den nächsten Test wichtig werden. Darunter findet sich noch ein 2-Jahres-Tief bei 14,00 Euro, anschließend würde es schon gewaltig nach unten gehen. Dementsprechend wird zumindest damit geliebäugelt, dass die Aktie 15 Euro wieder überwinden könne. Dies wäre ein kleines Zeichen der inneren Stärke. Wirtschaftlich orientierte Analysten meldeten kaum eine Änderung. Die Aktie ist allerdings immerhin noch bei 75 % der Analysten ein Kauf, bei 25 % wird der Titel gehalten und niemand plädiert für einen Verkauf. Die Stimmung ist also noch vergleichsweise gut.

Technische Analysten: Klarer Fall

Allerdings sind technisch orientierte Analysten der Meinung, die Aktie sei im Baisse-Modus. Der Wert verläuft in allen zeitlichen Dimensionen unterhalb des jeweils gleitenden Kursdurchschnitts. Der Abstand für einen möglichen Aufwärtstrendwechsel beläuft sich inzwischen auf bis zu 7,75 %. Erst bei 16 Euro wäre wieder ein formaler Aufwärtstrend zu konstatieren. Insofern herrscht in diesen Tagen noch ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.