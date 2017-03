Deutsche Telekom: Gibt es nur diesen einen Kurstreiber?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

fünf Analystenmeinungen sind in den letzten zwei Wochen zur Aktie der Deutschen Telekom erschienen. Bis auf eine Ausnahme sehen die Experten noch weiteres Aufwärtspotenzial bei diesem Titel.

Zwar macht Analyst Cengiz Sen (Equinet) einen möglichen Kurstreiber aus. Der Experte sieht diesen in neuerlichen Spekulationen um einen Zusammenschluss der US-amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Weitere Nachrichten, die für eine höhere Nachfrage sorgen könnten, seien jedoch nicht in Sicht.

Da äußert sich Dominik Klarmann (HSBC) schon viel optimistischer. Das Telekommunikationsunternehmen sei stetig bestrebt, sein Angebotsportfolio auszubauen, wovon sowohl die Kunden als auch die Aktionäre profitieren würden. Analyst San Dhillon (BNP Paribas) meint, dass die Branche Telekommunikation in Europa mit steigenden Erlösen rechnen kann. Analyst Akhil Dattani (JPMorgan) sieht beim Aktienkurs zwar ebenfalls noch Luft nach oben, senkte seine Gewinnprognosen für 2017 und 2018 jedoch leicht.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Deutsche Bank: „Buy“ – 19,80 Euro (+23 %)

JPMorgan: „Overweight“ – 19,00 Euro (+18 %)

HSBC: „Buy“ – 19,00 Euro (+18 %)

BNP Paribas: „Outperform“ – 18,00 Euro (+11 %)

Equinet: „Neutral“- 15,50 Euro (-4 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.