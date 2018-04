Deutsche Telekom: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

diese Handelswoche brachte für die Aktien der Deutsche Telekom bekanntlich zwischenzeitlich beachtliche Kursgewinne. So hatte sich die Notierung des Papiers insbesondere am Mittwoch fest gezeigt. Die Gerüchteküche brodelt: Kommt es bei der Mobilfunktochter T-Mobile US doch noch zu einer Fusion mit dem Konkurrenten Sprint? Um eins klarzustellen: Die Deutsche Telekom selbst hat dazu keinerlei aktuelle Pressemitteilung herausgegeben. Mit anderen Worten: ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.