Deutsche Telekom: Fusion von US-Tochter wegen Trump unabwägbar?

Anleger werden aktuell von einer Fusionsmeldung nach der anderen überrascht. So nun auch bei der Telekom: Ihre amerikanische Tochter T-Mobile US will angeblich mit dem Konkurrenten Sprint fusionieren. Sprint ist ein Unternehmen des japanischen Telekommunikationsdienstleisters Softbank.

Manch einer bekommt bei dieser Nachricht ein Déjà-Vu. Wollten die beiden nicht schon einmal zusammengehen? Ja, vor etwa drei Jahren war dieser Deal bereits einmal auf dem Tisch. Allerdings scheiterte er damals an den Kartellbehörden.

Sollte die Fusion zustande kommen, könnte der neue Konzern durchaus mit der Konkurrenz Verizon und AT&T mithalten. Die Unternehmenswerte belaufen sich derzeit bei T-Mobile auf 50 Milliarden Dollar und 36 Milliarden Dollar bei Sprint.

Zweifel wegen dem Präsidenten!

Das Verhalten und die Meinungen von Donald Trump sind nicht leicht vorauszusehen. Schon mehrfach überraschte er mit Executive Orders, wie beispielsweise bei dem Einreisestopp in die USA. Auch seine Haltung zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel im Nahost-Konflikt, kann sich extrem schnell ändern.

Für Unternehmen bedeutet das eine große Unsicherheit. Insbesondere bei so schwerwiegenden und kostspieligen Entscheidungen wie Unternehmensfusionen ist jedoch Planungssicherheit gefragt. Die Hoffnung der Anleger liegt nun darin, dass Trump die vormaligen Bedenken der Kartellbehörden dieses Mal „zerstreuen“ könnte. Ob und wie dies tatsächlich in der Praxis funktionieren wird, bleibt aber vorerst abzuwarten.

