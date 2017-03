Deutsche Telekom: Experte sieht steigende Investitionskosten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

auch über eine Woche nach Vorlage der letzten Quartalszahlen aus 2016 geben die Experten ihre neuen Einschätzungen zur Aktie der Deutschen Telekom ab. Alleine sechs neue Studien sind seit unserem letzten Beitrag hierzu in den letzten Tagen erschienen.

Guy Peddy (Macquarie) ist der einzige Analyst, der den Titel auf dem aktuellen Niveau für überbewertet hält. Er begründet dies mit den hohen Investitionen, die für das neue 5G-Netz erforderlich seien. Gleichwohl ist hiervon natürlich nicht nur die Deutsche Telekom betroffen.

Andrew Lee (Goldman Sachs) weist darauf hin, dass der Ausblick des Telekommunikationskonzerns etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Das Breitbandgeschäft sei zuletzt aber für eine positive Überraschung gut gewesen. Von einer günstigen Bewertung des Titels spricht hingegen Robert Grindle (Deutsche Bank). Für ihn zählt die Aktie zu den Favoriten der Branche, genauso wie für Analyst Mathieu Robilliard (Barclays).

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Deutsche Bank: „Buy“ – 19,80 Euro (+23 %)

Barclays: „Overweight“ – 19,80 Euro (+23 %)

NordLB: „Kaufen“ – 19,00 Euro (+18 %)

HSBC: „Buy“ – 19,00 Euro (+18 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 18,00 Euro (+12 %)

Macquarie: „Underperform“ – 14,00 Euro (-13 %)

