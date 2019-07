Deutsche Telekom: Einfach immer weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Es ist kaum mehr als zwei Wochen her, da berichtete die Deutsche Telekom, dass man bei 590.000 Festnetz-Anschlüssen in Deutschland das Tempo auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) erhöht habe. Durch weitere Maßnahmen seien zudem die Anschlüsse in rund 43.000 Haushalten auf immerhin bis zu 100 MBit/s beschleunigt worden. Die Gesamtzahl aller Haushalte, die einen Tarif mit mindestens dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



