Deutsche Telekom: Eine Warnung mit Hintergedanken!

in der letzten Woche nahm sich die Deutsche Telekom des Themas Cyber-Kriminalität an. Dies geschah nicht ganz uneigennützig. Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Hohe Opferrate : Die Cyber-Erpressung ist weiter auf dem Vormarsch. zu diesem Thema hat die Deutsche Telekom nun konkrete Zahlen vorgelegt. Bei den privaten Internetnutzern sei bereits jeder Zweite bereits einmal Opfer von Cyber-Kriminalität gewesen. Bei Unternehmen ist die Rate mit 93 % noch weitaus höher.

: Die Cyber-Erpressung ist weiter auf dem Vormarsch. zu diesem Thema hat die Deutsche Telekom nun konkrete Zahlen vorgelegt. Bei den privaten Internetnutzern sei bereits jeder Zweite bereits einmal Opfer von Cyber-Kriminalität gewesen. Bei Unternehmen ist die Rate mit 93 % noch weitaus höher. Häufigste Delikte : Die Deutsche Telekom nennt als häufigste Delikte Virenangriffe, Betrug und Identitätsdiebstahl. DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service-Attacken), die zum Ausfall von Webseiten und Netzinfrastrukturen führen, seien dabei besonders gefährlich.

: Die Deutsche Telekom nennt als häufigste Delikte Virenangriffe, Betrug und Identitätsdiebstahl. DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service-Attacken), die zum Ausfall von Webseiten und Netzinfrastrukturen führen, seien dabei besonders gefährlich. Bedrohung wächst: Thomas Tschersisch, Leiter von Group Security Services der Deutschen Telekom, sagte dazu: „Wir sehen gerade mal die Spitze der Spitze – und was noch kommen wird, wird gewaltig sein“. In diesem Jahr sei keine Entspannung in Sicht. Genau dies könnte eine geschäftliche Chance für die Telekom-Tochter T-Systems sein. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Abwehr von Cyber-Kriminalität an. Mit anderen Worten: Die Telekom hat diese statistischen Daten nicht ganz ohne Eigennutz veröffentlicht.

Kann sich Telekom-Tochter vor diesem Hintergrund weitere Aufträge sichern? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

