Deutsche Telekom: Der Durchbruch?

Am Dienstag kam die (fast) erlösende Nachricht: Der zuständige Bundesrichter in Amerika winkte im ersten Durchgang die geplante Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US und der bisherigen Softbank-Tochter Sprint ohne Auflagen durch. Zwar teilten gleich einige der zuvor klagenden US-Bundesstaaten mit, in Berufung zu gehen. Doch Telekom-Chef Höttges sieht nun einen ganz dicken Brocken auf dem Weg zum Zusammenschluss aus dem Weg



