Deutsche Telekom: Diese Woche Kapitalmarkttag!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Diese Woche könnte es bei der Deutschen Telekom interessant werden: Am Donnerstag und Freitag (= 24./25. Mai) veranstaltet das Unternehmen seinen „Kapitalmarkttag“ in Bonn. Um was es dabei gehen soll, ist durchaus interessant. Denn niemand geringeres als der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom – Tim Höttges – soll da laut Plan die „neue mittelfristige Strategie und den finanziellen Ausblick“ des Unternehmens vorstellen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.