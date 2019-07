Deutsche Telekom: Darum ist die Aktie ein Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In der zweiten Juni-Hälfte kam es bei der Aktie der Deutschen Telekom zu einer leichten Korrektur, die den Kurs bis auf 15,08 Euro zurückführte. Am Freitag meldeten sich die Käufer zurück und verhinderten so ein Absinken unter die 50-Tagelinie (EMA50). Zum Auftakt in die neue Woche gab es erneut leichte Kursgewinne. Dies hat nun auch zu einem Kaufsignal im Stochastic Momentum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung