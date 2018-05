Deutsche Telekom: Cyber Security Summit!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Am Dienstag (29. Mai) findet ein für die Deutschen Telekom potenziell wichtiger Termin in Tallin/Estland statt: Der diesjährige ?Cyber Security Summit?. Es soll da unter anderem um ? Zitat Deutsche Telekom: ?kritische Infrastrukturen als Ziel von Hackerangriffen, Strategien gegen die terroristische Nutzung des Internets? gehen. Die Deutsche Telekom teilt mit, dass zu diesem Zweck an die 150 ?hochrangige Führungskräfte? von Unternehmen, ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.