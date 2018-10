Deutsche Telekom: Charttechnischer Blick auf die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nun musste die Deutsche Telekom-Aktie am eigenen Leibe erfahren, wie unerbittlich der Markt sein kann. Nach einer schönen Aufwärtsbewegung krachte der Kurs gestern deutlich nach unten. Zuvor hielt sich der Relative Stärke Index bereits an der Grenze zum überkauften Bereich auf. Zu einem Eintritt in die Extremzone kam es im Tageschart aber nicht. Der MACD reagierte ebenfalls auf den gestrigen Kursrutsch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.