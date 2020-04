Deutsche Telekom: Die Bullen leben weiterhin gefährlich

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom konnte in den vergangenen Tagen zwar ihre nach dem Tief vom 16. März bei 10,40 Euro begonnene Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Doch so recht zu überzeugen vermögen die Bullen nicht. Ihnen ist es zwar am Dienstag gelungen, den Kurs in der Spitze bis auf 12,66 Euro ansteigen zu lassen.

Doch noch immer ist die Aufwärtsbewegung alles ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung