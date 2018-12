Deutsche Telekom: Die Bullen greifen wieder an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom präsentiert sich seit Wochen als Fels in der Brandung. Völlig unbeeindruckt vom Gesamtmarkt setzt der Wert auch in dieser Woche seinen Aufwärtstrend unbekümmert fort. Ausgehend von dem im März auf dem Niveau von 12,73 Euro gebildeten Tief ist die Aktie in der Zwischenzeit bis auf 15,60 Euro angestiegen.

Das am 3. Dezember gebildete Hoch hat eine Korrektur eingeläutet.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.